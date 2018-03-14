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14 марта 2018
08:36  14 марта 2018 1

Отец Владислава Галкина рассказал, что его сына убили из-за денег

Актер не смог доказать, что его сына убилиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актер Борис Галкин считает, что его приемного сына Владислава Галкина убили из-за 136 тысяч долларов, которые тот отложил на ремонт квартиры. Он пытался доказать свою версию, однако у него ничего не получилось.

«Тогда надо было идти по уголовному пути и расследовать это дело. Но никто этого не сделал. Я встречался с самыми высокими чинами Министерства внутренних дел. Мне обещали, но ничего сделано не было», — цитирует Галкина «Дни.ру». — Я на 99% уверен, что это было убийство».

Артист уже показал фильм о сыне «Владислав Галкин» на третьем российском фестивале кино «Человек труда», однако телеканал «Культура» отказался поставить его в эфир, отметил актер. «Сказали, что это не их формат. Я долго над этим смеялся», — заявил он, пояснив, что в киноленте речь идет о профессии актера.

Напомним, 38-летний Владислав Галкин умер в феврале 2010 года. По официальной версии, причиной стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Жуков
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