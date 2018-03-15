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15 марта 2018
Главные новости Москвы
15:49  15 марта 2018 0

Путин назвал свой псевдоним, полученный в советской разведке

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Президент России рассказал о специфике работы советских разведчиковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в годы службы в советской разведке работал под псевдонимом Плавун. Об этом глава государства рассказал автору фильма «Путин» Андрею Кондрашову.

Президент пояснил, что советские разведчики не имели права самостоятельно выбирать псевдонимы. Свое кодовое имя Путин получил в восьмидесятые годы, во время обучения в Краснознаменном институте им. Андропова, который сейчас известен как Академия внешней разведки. По словам Путина, все учащиеся знали друг друга только под псевдонимами, поскольку фамилии разглашать не позволялось. «Я не выбирал. Эти псевдонимы были нам как бы выданы руководством курса», — цитирует главу государства телеканал 360.

Ранее Владимир Путин уже рассказывал о другом своем псевдониме. Во время встречи с учениками центра развития «Сириус» президент России признался, что в разведшколе он учился под фамилией Платов, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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