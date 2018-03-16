Курганские врачи спасли палец чемпионке мира по силовому экстриму

Врачи Центра Илизарова в Кургане помогли вылечить незаживающую рану чемпионке мира по силовому экстриму Марине Кигелевой по прозвищу Броня. Спортсменку четыре месяца мучила рана на среднем пальце левой руки.
Проблема началась с удаления папилломы (бородавки) известным средством, которое отпускается в аптеках без рецепта. Результатом самолечения стали глубокий химический ожог, незаживающая рана и артрит сустава пальца, рассказали в пресс-службе клиники.
По словам врачей, глубина раны доходила до ткани сустава: произошло повреждение сухожилий разгибателей и суставной капсулы. Из-за болей и отека самая сильная женщина России не могла нормально двигать пальцем.
После хирургической обработки раны Марине сделали пластику сухожилий разгибателей и наложили мини-аппарат Илизарова. Сейчас, по словам врачей, заживление идет хорошо. Через полгода-год спортсменка сможет вернуться к участию в соревнованиях.
Свой титул чемпионки мира и запись в книге рекордов Гиннеса Марина Кигелева (Броня) получила в 2009 году, когда протащила 175-тонный паровоз на 10 метров за 52 секунды. Сейчас в копилке известной спортсменки 12 мировых и восемь российских рекордов. Чтобы не терять форму, силачка тренировалась в стенах курганской клиники на велотренажере. Разрабатывать кисть она будет дома, в Челябинске.
Ранее в курганской клинике проходил лечение артист Александр Медведев (Шура). Ему сделали операцию на тазобедренном суставе. Большой резонанс вызвали слова Шуры про то, что он считает Курган «полным говном». После реабилитации Шура подарил врачам клиники концерт и признался курганцам в любви.