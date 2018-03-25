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25 марта 2018
18:14  25 марта 2018 0

В Чечне отреагировали на видео Кадырова с фигурантом федерального розыска

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Власти Чечни опровергли обвинения в адрес ТурлаеваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Публикацию о встрече лидера Чечни Рамзана Кадырова и Шаа Турлаева, который якобы является обвиняемым по нескольким уголовным делам, назвали «травлей». Об этом заявил министр Чеченской респулики по внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Человек в свое время прекратил боевые действия, вернулся к мирной жизни, призывает молодежь не поддаваться на пропаганду террористов. Он говорит о том, что глубоко ошибался. Шаа — инвалид, потерял ногу. Зачем „Новая газета“ устраивает эту бессовестную травлю? Презумпцию невиновности никто не отменял. Он что, был осужден?» — заявил Умаров корреспонденту РБК.

Также, по словам Умарова, Турлаев является примером «великого покаяния перед Богом и народом» и «человеческого мужества», на котором «мы должны воспитывать детей». Напомним: по данным «Новой газеты» и «Росбалта» Турлаев — бывший начальник охраны лидера террористов Аслана Масхадова, — был объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева в Москве и покушения на мэра дагестанского Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова. Австрийская прокуратура также называла Турлаева причастным к убийству Умара Исраилова в Вене.

Поводом для скандальной статьи стал видеоролик, появившийся на странице Рамазана Кадрова в соцсети. На нем Шаа Турлаев — экс-советник чеченского лидера с оперативным псевдонимом «Седой», — общается с ним в селе Беной. За кадром Кадыров называет участников встречи «лучшими из лучших». В 2004 году Турлаев воспользовался амнистией и вышел из подполья: после ампутации пораженной гангреной ноги он стал советником главы Чечни, отвечая за поиск продолжающих террор сепаратистов.

Виктор Жуков
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