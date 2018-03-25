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25 марта 2018
24 марта 2018
01:19  25 марта 2018 0

Экс-советник главы Чечни исчез из розыскной базы МВД после встречи с Кадыровым. ВИДЕО

Одноногий мужчина на костылях — Шаа «Седой» Турлаев, бывший советник главы ЧечниФото: скрин видео, «ВКонтакте»

Бывший советник главы Чечни Шаа Турлаев по прозвищу «Седой», с 2010 года находившийся в федеральном розыске по подозрению в причастности к совершению нескольких тяжких преступлений, «засветился» на видеозаписи встречи Рамзана Кадырова со своими знакомыми в селе Беной. В закадровом комментарии глава Чеченской республики называет собравшихся на обед мужчин «лучшими из лучших».

Как передает «Лента.ру», Шаа Турлаев, присутвовавший на встрече с Рамзаном Кадыровым, является фигурантом уголовных дел об организации покушений на бывшего мэра Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова и политика Ису Ямадаева.

При этом, по данным «Новой газеты», Шаа Турлаев после публикации видео исчез из базу данных по федеральному розыску на сайте МВД РФ. По поиску «Шаа Турлаев, 1969 г. р.», база выдает ответ «Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют».

Несмотря на то, что Турлаев, числившийся в розыске, свободно проживает и передвигается по территории республики, следственные и правоохранительные органы в течение всего времени официально сообщали, что «установить местонахождение Турлаева не представляется возможным», пишет «Московский комсомолец».

Отметим, Турлаев, ранее воевавший на стороне сепаратистов, а затем ушедший в подполье, в 2004 году был ранен, сдался властям под гарантии Кадырова, прошел лечение от гангрены и был амнистирован. После этого он получил пост советника главы республики. По данным СМИ, основной задачей Седого являлось установление местонахождения ушедших в подполье главарей банд сепаратистов.

Виктор Жуков
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