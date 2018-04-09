В воскресенье, 8 апреля, в Турции был убит 59-летний криминальный авторитет Гийаз Звиададзе, известный в узких кругах как Гия Кутаисский. Еще один человек в ходе нападения получил ранение ногу. По предварительным данным, пострадавший сопровождал «вора», сейчас его личность устанавливается.
Как сообщает ИА «Прайм Крайм», за убийством может стоять давний конфликт Звиададзе с другим криминальным авторитетом — Нодаром Асояном, известным также как Нодар Руставский. Якобы Звиададзе и Асоян никак не могли «поделить» между собой Ростовскую область. С этой же дележкой связывают и покушение на Гочу Алпаидзе, известного как Алфасон.
По имеющейся информации Гия и Алфасон пытались продвинуть на ключевые позиции в Ростове-на-Дону Артура Атабекяна, однако Нодар отказывался считать его авторитетом. В этой связи кутаисские несколько раз пытались организовать с Нодаром переговоры, однако тот от встреч уклонялся.
Отметим, в 2012 году Гия Кутаисский был задержан в Москве как находящийся в международном розыске по запросу грузинской стороны по обвинению в торговле оружием. Тем не менее передача его грузинским властям не состоялась. В итоге грузинского «вора в законе» депортировали за нарушение российского миграционного законодательства. Среди «коллег» Звиададзе считался представителем «старой школы» и строгим приверженцем криминальных традиций