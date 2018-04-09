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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:17  09 апреля 2018 0

В Турции застрелен криминальный авторитет Гия Кутаисский. Убийство мог заказать его давний соперник

В 2012 году российские спецслужбы задержали Звиададзе, находившегося в международном розыске, в МосквеФото: скрин программы «Вести»
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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В воскресенье, 8 апреля, в Турции был убит 59-летний криминальный авторитет Гийаз Звиададзе, известный в узких кругах как Гия Кутаисский. Еще один человек в ходе нападения получил ранение ногу. По предварительным данным, пострадавший сопровождал «вора», сейчас его личность устанавливается.

Как сообщает ИА «Прайм Крайм», за убийством может стоять давний конфликт Звиададзе с другим криминальным авторитетом — Нодаром Асояном, известным также как Нодар Руставский. Якобы Звиададзе и Асоян никак не могли «поделить» между собой Ростовскую область. С этой же дележкой связывают и покушение на Гочу Алпаидзе, известного как Алфасон.

По имеющейся информации Гия и Алфасон пытались продвинуть на ключевые позиции в Ростове-на-Дону Артура Атабекяна, однако Нодар отказывался считать его авторитетом. В этой связи кутаисские несколько раз пытались организовать с Нодаром переговоры, однако тот от встреч уклонялся.

Отметим, в 2012 году Гия Кутаисский был задержан в Москве как находящийся в международном розыске по запросу грузинской стороны по обвинению в торговле оружием. Тем не менее передача его грузинским властям не состоялась. В итоге грузинского «вора в законе» депортировали за нарушение российского миграционного законодательства. Среди «коллег» Звиададзе считался представителем «старой школы» и строгим приверженцем криминальных традиций

Виктор Жуков
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