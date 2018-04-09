Скончалась грузинская актриса Лейла Абашидзе

04:20 09 апреля 2018 0

Артистка умерла в возрасте 88 лет ФОТО: Википедия

Советская и грузинская актриса Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни из-за тяжелой болезни. В последнее время артистка находилась в больнице в Тбилиси.

Абашидзе окончила актерский факультет Тбилисского театрального института имени Ш. Руставели в 1951 году. Она снималась в таких фильмах, как «Заноза» (1956), «Авария» (1965), «Встреча с прошлым» (1966), «Ожидание» (1969) и других. Помимо этого, артистка пробовала себя в амплуа режиссера киноленты «Тбилиси, Париж, Тбилиси», передает RT.

В 1964 году она получила звание народной артистки Чечено-Ингушской АССР, а в 1965 году — народной артистки Грузинской ССР. Достижениями актрисы стали диплом кинофестиваля республик Закавказья и Украины за лучшую роль в кинокартине «Встреча с прошлым» (1967), Орден Трудового Красного Знамени (1961), звание почетного гражданина Тбилиси (2010), а также многие другие награды. В 1972 Абашидзе удостоилась награды Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за режиссуру» (1972), пишет Life.