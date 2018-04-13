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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:31  13 апреля 2018 1

Губернатор Сахалина рассказал о пенсиях чиновников в 600 тысяч рублей

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Кожемяко, по его словам, не интересовался, какая у него будет пенсияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко рассказал, что информация о пенсиях бывших региональных чиновников в 600 тысяч рублей не соответствует действительности. Об этом он заявил на пресс-конференции на медиафоруме, проходящем в Южно-Сахалинске.

«Есть коэффициенты, повышающие пенсии. Есть оклад губернатора — 32 тысячи. Проводятся определенные доплаты по стажу, по выработке, они распространяются на всех госслужащих. Если бы по 600 тысяч пенсии были, то сюда бы все приехали», — цитирует Кожемяко Sakhalin.info. По его словам, он еще не интересовался, какие у него будут пенсионные выплаты, однако сумм в 600 тысяч рублей «нет, никогда не было и не будет».

Размер пенсии чиновников на дальневосточных островах регулирует закон «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Сахалинской области, и государственных гражданских служащих Сахалинской области» от 28 июня 2010 года. В нем говорится о доплате к основным выплатам в размере от 45 до 75% среднемесячного заработка чиновника. Однако окончательный размер ограничен в 2,8 оклада с учетом северных надбавок.

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста избежать не удастся. Нововведения затронут тех, кому сейчас 40-45 лет, пишет «Утро.ру». Так, по его мнению, пенсионный возраст в России будет увеличен в течение 10-16 лет.

Иван Шестак
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