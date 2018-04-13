17:00 13 апреля 2018 0

Рейс был задержан на сутки, а на борту пассажирку встретили хамством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пассажирке отказались предоставить кошерное питание на борту самолета «Аэрофлота», Вместо этого ей предложили похудеть, сообщает паблик Mash, уточняя, что лайнер летел из Нью-Йорка. По данным Mash, рейс был задержан на сутки. Пассажирам был предоставлен отель, но без питания. В самолете с едой тоже возникли проблемы.

Отмечается, что пассажирка по имени Наиля заранее оставляла заявку на обед до полета, но стюардесса была удивлена, когда она попросила ее об особенном меню. «Зачем вам еда, вы себя в зеркале видели?» — приводит паблик слова бортпроводницы. На канале Mash также появилась информация, что «Аэрофлот» уже извинился перед девушкой и пообещал научить стюардессу манерам.

Между тем в «Аэрофлоте» официально прокомментировали «URA.RU», что пассажирка во время полета не обращалась к бортпроводникам с просьбой предоставить ей кошерное питание. «Никакого конфликта между пассажиркой и сотрудниками авиакомпании не зафиксировано, претензий и жалоб на некорректное поведение бортпроводников от пассажирки также не поступало», — добавили в «Аэрофлоте». Однако компании удалось выяснить, что сотрудница call-центра предоставляла недостоверную информацию о том, что заказать кошерное питание невозможно. За это «Аэрофлот» и приносил извинения указанной пассажирке.

Ранее на борту «Аэрофлота» произошел инцидент с известной певицей Любовью Успенской. Стюардесса не разрешила звезде шансона пройти в салон самолета с декоративной собакой без переноски. Артистка объяснила, что сумку на борт уже занес ее директор, но это не помогло. На место вызвали полицию, после чего Успенскую высадили с рейса по решению командира экипажа, напоминает «Национальная служба новостей».