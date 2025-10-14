Забор крови у младенцев и отнятые зарплаты у учителей: какими фейками в 2025 году пугали россиян

В российском сегменте интернета за девять месяцев зафиксирован резкий рост распространения фейковых документов, имитирующих официальные распоряжения представителей власти. В рунете выявлено 182 уникальных случая подделки официальных бумаг и 29,6 тысячи их копий. Об этом сообщает начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.
«В сравнении с предыдущими годами поддельные документы стали распространяться значительно шире», — сказал Сергей Маклаков. Он отметил, что тематика этих фейков расширяется и становится более разнообразной. По его словам, telegram-каналы остаются основным каналом распространения, обеспечивая анонимность и высокую скорость тиражирования.
Наибольшая активность злоумышленников отмечена в Республике Дагестан (16 уникальных случаев), а также в Ульяновской (10 инцидентов) и Калининградской (9 случаев) областях. Чаще всего подделывают документы, касающиеся политики, мер социальной поддержки в контексте СВО и здравоохранения. Среди политических подделок — фейковые указы президента, приказы о мобилизации, документы о командировках в зону СВО, распоряжения об усилении мер безопасности.
Отмечается, что в социальных сферах злоумышленники распространяют ложные сведения об урезании бюджетов, сокращении финансирования и принудительных отчислениях из зарплат работников бюджетных учреждений «на нужды СВО». В медицинской тематике встречаются фейковые санитарные постановления, письма от имени руководителей региональных ведомств с недостоверными рекомендациями и даже приказы о заборе крови у младенцев для несуществующих исследований.
По оценке аналитиков, за девять месяцев 2025 года общее число просмотров фейковых документов составило около 27,1 миллиона. Как отмечают аналитики, основной причиной доверия к таким публикациям служит высокий уровень имитации: современные фейки практически неотличимы от реальных распоряжений, а большинство пользователей не обладают достаточными знаниями для их отличия. Как выявлять эти и многие другие фейки, специалисты обсудят на третьем международном форуме «Диалог о фейках 3.0», который АНО «Диалог Регионы» проведет в Москве 29 октября. На форуме будут присутствовать более двух тысяч участников из 80 стран, среди которых — представители власти, журналисты, фактчекеры и медиаменеджеры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.