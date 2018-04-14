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14 апреля 2018
13 апреля 2018
04:23  14 апреля 2018 0

«Воцарился хаос!» Генсек ООН заявил о возвращении «холодной войны»

Гутерреш считает, что в мире вновь воцарилась «холодная война»ФОТО: Kremlin.ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в международные отношения вернулась «холодная война». По его словам, в настоящий момент исчерпаны механизмы контроля, которые помогали сдерживать эскалацию конфликтов.

Так, по его словам, международной безопасности угрожает ситуация на Ближнем Востоке. «Воцарился хаос в таких масштабах, что это превратилось в угрозу международному миру и безопасности», — цитирует ТАСС генсека ООН.

Среди острых проблем региона Гутерреш назвал палестино-израильский конфликт, противостояние в Йемене, но при этом подчеркнул, что «ситуация в Сирии представляет наиболее серьезную угрозу международному миру и безопасности». Генсек ООН выразил возмущение в связи с сообщениями о применении химического оружия в Сирии и выразил поддержку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию этих сообщений.

«Мы видим разнообразие линий раскола. Во-первых, это память о холодной войне. Но если быть точным, это больше, чем просто память. Холодная война вернулась», — сказал он. «Механизмы и меры предосторожности для сдерживания рисков эскалации, что существовали в прошлом, кажется, больше не имеются в наличии», — уточнил генсек.

В конце своего выступления генеральный секретарь подчеркнул, что самый большой риск, с которым столкнулось международное сообщество — то, что ситуация выйдет из-под контроля. «Предотвратить это — наша общая обязанность», — призвал Гуттериш, чьи слова приводит РБК.

Феликс Сорокин
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