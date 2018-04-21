02:56 21 апреля 2018 0

Омбудсмен уверена, что подростки должны отвечать за Фото: Наталия Соколова, Facebook

Подростки, которые вступают в половые связи с лицами более младшего возраста, должны нести уголовную ответственность. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в Псковской области Наталия Соколова на пресс-конференции, проведенной «Псковской лентой новостей».

По словам омбудсмена, никакого «секса по любви» в этот период быть не может, и тот, кто достиг возраста уголовной ответственности, должен отвечать по закону. Данное заявление, между тем, не стоит считать законодательной инициативой, таким образом детский правозащитник лишь заявила о проблеме, которая, как она считает, актуальна не только для региона, но и для страны в целом.

«Например, если парню 15 лет, а он привлекает к половому акту 12-летнюю, заведомо понимая, что она младше, должна наступать уголовная ответственность», — приводит «Новая газета» слова Соколовой. При этом, как заявляет уполномоченный по правам ребенка, она не призывает сразу же ломать жизнь подросткам: для начала можно будет привлекать систему профилактики, органы опеки. В любом случае, подростки «должны понимать, что несут ответственность за то, что сделали».

Как отметила омбудсмен, в последнее время резко снизился возраст вступления в половые контакты — сейчас он составляет 12-13 лет. Все чаще приходится сталкиваться с ситуациями ранних беременностей. Кроме того, практически вдвое выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, передает «Интерфакс».

Происходящие процессы Наталия Соколова связывает с недостатком необходимой информации и отсутствием полового воспитания с одной стороны, и с доступностью контента развратного содержания — с другой.