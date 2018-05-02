Следователи опубликовали видеозапись, сделанную за несколько секунд до гибели московской студентки от рук подростка-геймера. На кадрах, полученных с камеры наружного наблюдения, видно, как девушка проходит по тротуару, а за ней следует молодой человек.
Как считают в СКР, на видеозаписи — погибшая, 21-летняя Дарья Евдокимова и 15-летний подросток по имени Алексей, которого подозревают в совершении убийства. Сам он уже признал свою вину, сообщает Life.
Напомним, по версии следствия, вечером 30 апреля подросток напал на студентку и попытался ограбить ее, а когда девушка попыталась оказать сопротивление — несколько раз ударил ее ножом. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте. Самого подозреваемого оперативники задержали по горячим следам: он уже успел вернуться домой и продолжить компьютерную игру.