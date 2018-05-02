Новый вид жуков назвали в честь Леонардо Ди Каприо

Биологи-любители обнаружили новый вид жуков, крторый решили назвать в честь американского актера Леонардо Ди Каприо. Этот жест стал знаком признательности звезде Голливуда, известному своей заботой о животных.
Новый вид водных жуков был обнаружен у водопадов в малайзийском заповеднике «Малио Бейсин». Находку биологи-любители показали профессиональным энтомологам. Те подтвердили ее уникальность, а также дали описание жука и официально закрепили за ним название Grouvellinus leonardodicaprioi, пишет телеканал RT.
Отмечается, что Леонардо Ди Каприо был выбран потому, что регулярно жертвует крупные суммы на защиту окружающей среды. Также, ученые заявили, что ими было открыто еще два новых вида жуков, но название им пока не придумано, уточняет телеканал 360.