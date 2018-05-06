Макрон хочет вести стратегический диалог с Путиным

14:44 06 мая 2018 0

Французский лидер высоко оценил совместную работу с российским президентом Википедия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет «исторического и стратегического диалога» с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Journal du dimanche, пишет РИА «Новости».

Французский лидер, в частности, заявил, что Россия для него — это часть Европы, хотя она «почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем». И потому Макрон собирается «состыковать Россию с Европой», чтобы не позволить ей «замкнуться в себе».

При этом Макрон заявил, что не позволит России вмешиваться в дела Франции, и подчеркнул, что такая позиция поможет «завоевать уважение». Кроме того, он отметил положительное сотрудничество стран в вопросе урегулирования конфликта в Сирии.