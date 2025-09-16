Defense News: Европа создает специальные БПЛА для борьбы с Россией

Европейские компании ведут разработку специальных беспилотников, которые могли бы перехватывать российские дроны «Герань». Об этом сообщают источники, близкие к западному ВПК.
«Беспилотники-перехватчики — новая надежда Европы. Их планируется использовать против российских БПЛА. Дроны предназначены для уничтожения беспилотников с помощью кинетических ударов, либо детонации небольшой боеголовки в непосредственной близости от цели», — передает издание Defense News со ссылкой на свои источники.
Ранее сообщалось, что российский оптоволоконный дрон «Князь Вандал» уничтожил техники НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов. Он является одним из самых мощных в мире. Также ВС РФ располагают средствами радиоэлектронной борьбы и противодроновой обороны, противодействуя массовому применению БПЛА. По данным британского аналитического центра RUSI, Россия использует широкий спектр технологий — от постановки помех до физических барьеров и ПВО малой дальности, что значительно снижает эффективность вражеских беспилотников.
