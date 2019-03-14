Ради монастыря духовника Поклонской вырубят лес

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 12:23
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Клипарт, разное. Екатеринбург, православие, рпц, религия, церковь иконы божией матери спорительница хлебов, среднеуральский женский монастырь
Лес мешает новым объектам монастыряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для строительства объектов Среднеуральского женского монастыря придется изменить границы лесопарковых зон Березовского лесничества. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Свердловской области, передает корреспондент «URA.RU».

«Площадь, подлежащая к исключению, компенсируется лесным участком, равнозначным по площади и характеристикам», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. По его словам, документ был согласован, в том числе Федеральным агентством лесного хозяйства.

Духовника Среднеуральского женского монастыря, отца Сергия (Романова), также называют духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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