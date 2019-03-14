Ради монастыря духовника Поклонской вырубят лес

Лес мешает новым объектам монастыря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для строительства объектов Среднеуральского женского монастыря придется изменить границы лесопарковых зон Березовского лесничества. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Свердловской области, передает корреспондент «URA.RU».

«Площадь, подлежащая к исключению, компенсируется лесным участком, равнозначным по площади и характеристикам», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. По его словам, документ был согласован, в том числе Федеральным агентством лесного хозяйства.

Духовника Среднеуральского женского монастыря, отца Сергия (Романова), также называют духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской.