Россия и США стали партнерами по изучению Луны

На Луне построят базу Фото: pixabay.com

Россия и США 19 марта проведут совместное моделирование полета на Луну. Экспериментальный проект получил название SIRIUS, специалисты должны будут ответить на вопрос, возможно ли на поверхности спутника Земли построить базу.

Как указано в документе, попавшем «Известиям», в состав экипажа SIRIUS войдут три девушки и двое мужчин в возрасте от 28 до 30 лет. Авторы хотят выяснить, как пребывание в космосе может повлиять на мужской и женский организмы. Предполагается, что эксперимент продлится четыре месяца.

В ходе эксперимента экипаж полностью изолируют от внешнего мира, им предстоит пройти ряд сложнейших испытаний, в том числе и психологических.

В пример издание приводит ситуацию, когда членам экипажа нужно будет в течении двух дней заниматься разгрузкой грузового корабля без перерывов на сон и отдых. Всего ученые проведут над участниками программы не менее 80 экспериментов. Корабль оснастили камерами наблюдения и биомаркерами, которые позволят следить за эмоциональным состоянием каждого члена экипажа.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация примет участие в разработке ракеты, с помощью которой Россия сможет начать программу исследования и освоения Луны, писало RT.