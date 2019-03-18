17 марта 2019

Россия и США стали партнерами по изучению Луны

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 06:49
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, луна, планета, астрономия
На Луне построят базуФото: pixabay.com

Россия и США 19 марта проведут совместное моделирование полета на Луну. Экспериментальный проект получил название SIRIUS, специалисты должны будут ответить на вопрос, возможно ли на поверхности спутника Земли построить базу.

Как указано в документе, попавшем «Известиям», в состав экипажа SIRIUS войдут три девушки и двое мужчин в возрасте от 28 до 30 лет. Авторы хотят выяснить, как пребывание в космосе может повлиять на мужской и женский организмы. Предполагается, что эксперимент продлится четыре месяца.

В ходе эксперимента экипаж полностью изолируют от внешнего мира, им предстоит пройти ряд сложнейших испытаний, в том числе и психологических.

В пример издание приводит ситуацию, когда членам экипажа нужно будет в течении двух дней заниматься разгрузкой грузового корабля без перерывов на сон и отдых. Всего ученые проведут над участниками программы не менее 80 экспериментов. Корабль оснастили камерами наблюдения и биомаркерами, которые позволят следить за эмоциональным состоянием каждого члена экипажа.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что корпорация примет участие в разработке ракеты, с помощью которой Россия сможет начать программу исследования и освоения Луны, писало RT.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...