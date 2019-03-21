Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла президента Украины Петра Порошеко за паранойю из-за «российской агрессии». Ранее украинский лидер в ходе 40-минутных дебатов на украинском ток-шоу «Свобода слова» в эфире телеканала ICTV несколько десятков раз раз упомянул Россию, которая, по мнению Порошенко, угрожает Украине своей враждебностью.
«Паранойя — редкий тип хронического психоза», — прокомментировала Ольга Скабеева в Instagram выступление Порошенко. Она посчитала, что глава Украины во время дебатов произнес слово «Россия» 25 раз.
Украинские пользователи YouTube также посмеялись над эмоциональными высказываниями Порошенко в адрес России. «Смешон в своей воинственности», «Слушать смешно», «Вот кто клоун», «Ох и балабол! Везде ему мерещится Путин!» — написали Billy Hake, Виталий Ганс, Natura и Виталий Рыжков.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины. Согласно опросу приводит украинской социологической группы «Рейтинг», почти половина избирателей на президентских выборах Украины отказывается голосовать за действующего лидера страны.