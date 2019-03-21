Скабеева и украинцы высмеяли Порошенко за паранойю из-за «российской агрессии». ВИДЕО

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 10:59
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Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20.02.19 США, порошенко петр
Скабеева заподозрила Порошенко в паранойе из-за «российской агрессии»Фото: официальный сайт президента Украины

Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла президента Украины Петра Порошеко за паранойю из-за «российской агрессии». Ранее украинский лидер в ходе 40-минутных дебатов на украинском ток-шоу «Свобода слова» в эфире телеканала ICTV несколько десятков раз раз упомянул Россию, которая, по мнению Порошенко, угрожает Украине своей враждебностью.

«Паранойя — редкий тип хронического психоза», — прокомментировала Ольга Скабеева в Instagram выступление Порошенко. Она посчитала, что глава Украины во время дебатов произнес слово «Россия» 25 раз.

Украинские пользователи YouTube также посмеялись над эмоциональными высказываниями Порошенко в адрес России. «Смешон в своей воинственности», «Слушать смешно», «Вот кто клоун», «Ох и балабол! Везде ему мерещится Путин!» — написали Billy Hake, Виталий Ганс, Natura и Виталий Рыжков.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины. Согласно опросу приводит украинской социологической группы «Рейтинг», почти половина избирателей на президентских выборах Украины отказывается голосовать за действующего лидера страны.

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