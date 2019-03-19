Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты Украины

Против Порошенко настроена почти половина избирателей Фото: пресс-служба президента Украины

Почти половина избирателей на президентских выборах Украины отказывается голосовать за действующего лидера страны Петра Порошенко. Такие итоги опроса приводит украинская социологическая группа «Рейтинг».

«Антирейтинг кандидатов в президенты возглавляет Петр Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовала бы за него ни при каких обстоятельствах», — говорится в отчете социологов.

За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко свои голоса отказались отдавать 30% респондентов. Другие 19% не хотят поддерживать главу «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Против кандидата от «Радикальной партии» Олега Ляшко высказались 17% участников. Около 13% опрошенных не собираются поддерживать голосом комика Владимира Зеленского и еще 12% — главу фонда «Украинская перспектива» Александра Викула.

Выборы украинского президента пройдут 31 марта, напоминает телеканал 360. Как отмечает агентство Nation News, на пост главы государства претендуют 39 человек — самое большое число кандидатов за всю историю Украины.