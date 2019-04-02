Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака

Врачи не проверяли больного ребенка на онкологию Фото: Илья Московец © URA.RU

Врачи Борзинской больницы Забайкалья проглядели у маленькой девочки рак щитовидной железы. Вместо полного обследования они несколько лет ставили ребенку диагноз лимфаденит (воспалительное заболевание узлов лимфатической системы) на фоне простуды. Родители девочки подали на врачей в суд и выиграли дело.

Врачей горбольницы не смущало, что девочка не могла нормально повернуть голову и поднимать руки из-за увеличенных лимфоузлов под челюстью и в подмышках. Участковый педиатр уверяла родителей, что это лимфаденит, сообщает RT со ссылкой на руководителя Забайкальского правозащитного центра Анастасию Коптееву. Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами. Девочке пришлось срочно провести две сложные операции. «Эксперты указали на затягивание сроков проведения полного комплекса обследования ребенка, нарушение сроков установления диагноза, некачественное проведение УЗИ, халатность со стороны педиатра, которая не пальпировала щитовидную железу девочки, не назначила анализ крови и не направила её на УЗИ», — отметила Коптеева.

Борзинский городской суд взыскал с медиков более одного миллиона рублей в качестве компенсации семье девочки, добавляет телеканал 360.

Как ранее писало «URA.RU», в Минздраве РФ констатировали увеличение случаев выявляемости рака у россиян. За 10 лет это показатель вырос на 15%. В ведомстве связывают эту тенденцию с улучшением диагностики. Однако деньги на лечение онкобольных вкладываются на поздней стадии, когда эффект от помощи минимален, считает заместитель председателя исполнительного комитета МОД «Движение против рака» Светлана Бокова.