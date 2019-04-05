Евгений Ройзман узнал о номинации от журналистов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в число номинантов на Премию Бориса Немцова, которая вручается за отстаивание демократических ценностей в России. Всего на награду претендуют 35 политиков, юристов, журналистов и других активистов. На сайте «Новой газеты» запущено голосование за кандидатов.

Как сообщает издание, основная задача премии — «напомнить обществу о том, что в России еще немало смелых людей, защищающих свободу». В выдвижении номинантов участвовали многие общественные организации. Своих кандидатов предложили также члены совета Фонда Бориса Немцова. «Теперь из 35 кандидатур читатели „Новой газеты“ должны выбрать пятерых финалистов, а спустя месяц совет фонда выберет из них одного победителя. Голосовать можно только один раз, голосование продлится до 30 апреля», — сообщает издание.

На момент публикации заметки Ройзман набрал всего 1,71% голосов, в лидерах — активист, борец с цензурой Михаил Светов (23,08%), экс-участница «Открытой России» Анастасия Шевченко (13,3%), руководитель грозненского правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев (10,53%).

Евгений Ройзман признался «URA.RU», что узнал о своей номинации от журналиста агентства. «В моей жизни это [номинация] ничего не меняет, — сказал Ройзман. — Я не считаю себя оппозиционером, я человек здравого смысла. И при всех обстоятельствах буду говорить то, что думаю. Я не могу изменить существующую политическую конструкцию, но никто меня не заставит на черное сказать белое».

Премия учреждена в память об убитом российском оппозиционном политике Борисе Немцове. Лауреатами прошлых лет стали Лев Шлосберг, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.