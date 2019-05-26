Диакон Кураев упрекнул патриарха Кирилла в создании «мощного антирейтинга»

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 21:59
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Кураев Андрей как он есть Челябинск, кураев андрей
По мнению Андрея Кураева, РПЦ теряет поддержку властейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Протодиакон Андрей Кураев заявил, что из-за предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла церковь создает себе мощный антирейтинг. По словам священника, наиболее отчетливо это проявляется в молодежной среде.

«Боюсь, что патриарх Кирилл — создатель очень мощного антирейтинга. Уже. Среди молодежи — точно. Буквально на днях я ходил на Столыпинский форум в МГИМО, где беседовал с православными студентами. Они признались, что им очень тяжело общаться с однокурсниками на церковные темы — на эти вопросы уже оппозиционно реагируют», — сказал Кураев.

Протодиакон также обратил внимание на то, что в последнее время в российском обществе все чаще происходят конфликты с участием РПЦ — например, споры о принадлежности Исаакиевского собора и несанкционированные протесты в Екатеринбурге против строительства в центре города храма святой Екатерины. При этом, как отметил Кураев, в обоих случаях власти отказались поддерживать церковь, передает «Национальная служба новостей».

Как ранее писало «URA.RU», сегодня патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит в среднем по три храма в сутки. Это, по его мнению, происходит из-за того, что россияне «поняли», что «без Бога ничего не получается», и им нужны места, где «можно почувствовать близость к Богу», напоминает агентство Nation News.

В ответ на слова патриарха фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров написал стихотворение: «<…> За сутки три, что символично. И даже канонично строго. Пусть не хватает нам жилищ, но где же Богу жить, ей-богу?»

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