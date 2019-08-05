Богатейшего человека Молдавии арестовали в России

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца богатейшего бизнесмена Молдавии Владимира Плахотнюка. Олигарха обвиняют в руководстве масштабным преступным сообществом.
«Плахотнюка также обвинили в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере», — отмечает РБК со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, Плахотнюк влиял на политическую ситуацию и органы государственной власти Молдавии, «применяя криминальные методы». По версии следствия, не позднее 2012 года Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного наркосиндиката и покровительствовал его участникам.
Влад Плахотнюк — молдавский политик, бизнесмен и олигарх. Экс-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ). Бывший депутат парламента Молдавии двух созывов (декабрь 2010 — октябрь 2013, декабрь 2014 — июль 2015) и первый вице-председатель парламента (2010—2013). Плахотнюк принадлежит к числу богатейших людей Молдавии или даже является самым богатым в стране, и считалось, что в 2010-е годы он был самым влиятельным человеком в стране и якобы контролировал правительство, парламентское большинство и органы власти Молдавии в целом. Доминирование Плахотнюка на молдавской политической арене завершилось в июне 2019 года, когда в результате политического кризиса правительство Павла Филипа вынуждено было уйти в отставку. Плахотнюка неоднократно обвиняли не только в манипулировании политическими силами страны, но и в причастности к преступной деятельности. Недавно Плахотнюк покинул территорию Молдавии, сейчас его местонахождение неизвестно.