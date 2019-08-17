Опубликовано видео из салона аварийно севшего в кукурузном поле самолета

Причиной инцидента с самолетом стали птицы Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Представители подмосковного управления МВД опубликовали видео из салона самолета А321, аварийно севшего в кукурузном поле, чтобы опровергнуть данные о мародерстве. Ранее СМИ сообщали о местных жителях, которые решили разобрать борт по частям.

«Территория вокруг места аварийной посадки оцеплена с первого дня, никто из посторонних не проходил на территорию места происшествия», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства. За прошедшее с момента аварии время случаев мародерства зафиксировано не было, уточняют argumenti.ru.

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321 попал в аварию сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Через две минуты после взлета в двигатели машины попали птицы.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили самолет на кукурузном поле. Все 233 человека, находящиеся на борту, остались в живых. Пилотам за проявленные качества присвоили звание Героев России.