Экс-президент Украины сообщил об угрозах США из-за ядерного оружия

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Германия. Конрад. Шахта где будут захоранивать ядерные отходы., инсталляция противников захоронения оят
США экономическими угрозами вынудили Украину отказаться от ядерного оружияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После распада СССР Украине угрожали экономическими санкциями. Экономические ограничения обещали стране США, если руководство Украины не уничтожит запасы ядерного оружия. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире «24 канала».

«Или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе применят санкции», — передает слова Кравчука «Федеральное агентство новостей».

Ранее экс-президент заявил, что не жалеет о ликвидации ядерного арсенала страны. В противном случае Украина была бы похожа на «обезьяну с гранатой», напоминает Nation News.

После распада Советского Союза Украина стала третьей страной в мире по количеству ядерного вооружения. Ей достались почти две тысячи ядерных боеголовок. 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. США, Британия и Россия гарантировали руководству страны сохранение территориальной целостности. За два года все вооружение переправили в Россию на утилизацию. После переработки ракет Россия вернула Украине ядерное топливо для атомных электростанций. В 2001 году на территории Украины уничтожили последнюю установку для запуска ядерных боеголовок.

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