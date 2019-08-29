28 августа 2019

Эрдоган готов купить российские самолеты, которые ему показывал Путин

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Президент Турции Тайип Эрдоган заинтересовался российскими истребителями после того, как США исключили страну из программы по созданию F-35Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган задумался о приобретении российских истребителей Су-57 и Су-35 вместо американских истребителей F-35. Эту мысль Эрдоган озвучил после посещения с президентом России Владимиром Путиным международного авиасалона МАКС-2019.

«Почему бы и нет. Мы приехали сюда [на авиасалон МАКС-2019] не зря», — ответил Эрдоган на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли российские истребители как альтернатива покупке американских F-35, передает ТАСС. При этом президент Турции отметил, что окончательное решение будет принято только после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых предстоит узнать окончательную позицию США по отношению к участию Турции в программе по совместной разработке истребителей F-35, сообщает «Национальная служба новостей».

Президент Турции заинтересовался российскими истребителями после того, как США исключили республику из программы по созданию F-35, напоминает телеканал 360. В беседе с изданием начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев рассказал, что Су-57 — новое поколение многоцелевых истребителей с характеристиками, превосходящими отечественные модели и существующие образцы стран НАТО и США.

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