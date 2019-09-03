Сестра Тимошенко умерла при загадочных обстоятельствах

Из-за смерти сестры Юлия Тимошенко не появилась на заседании Рады Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

Двоюродная сестра главы украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — Татьяна Шарапова — умерла при загадочных обстоятельствах. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Татьяне было 48 лет, она ничем не болела. Около двух недель назад у нее случился обморок, после которого она впала в кому и умерла», — пишет интернет-издание «Страна.ua».

Из-за смерти родственницы политик пропустила заседание Верховной рады Украины. Однопартиец Тимошенко — Валентин Наливайченко — выразил лидеру партии соболезнования. С аналогичной поддержкой в адрес матери умершей женщины выступила днепропетровская районная организация ВО «Батькивщина».