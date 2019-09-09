Рогозин раскрыл, кто пробрался на режимный объект «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин отметил, что у нарушителей нашли кое-что «интересное»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что некоторые из пытавшихся проникнуть на режимный объект компании — Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности — оказались не гражданами России.
«Некоторые из них не россияне», — приводит слова главы корпорации РИА «Новости». Также Рогозин отметил, что у вандалов нашли при себе кое-что «интересное».
Утром 8 сентября на режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек, готовивших незаконное проникновение на предприятие. По словам госкорпорации, планировалось проникновение группы до 50 человек с целью вандализма.