Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»

Игорь Шибанов (в центре) скончался по пути в Краснодар, где должен был выступить Фото: сайт Kino-teatr

Ушел из жизни актер театра и кино Игорь Шибанов. Артист скончался в возрасте 75 лет от остановки сердца. Информация о смерти Шибанова появилась на сайте Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева, где на протяжении многих лет работал актер.

«С прискорбием сообщаем о том, что 20 сентября в возрасте 75 лет ушел из жизни народный артист России, актер ТЮЗа им. А.А. Брянцева Игорь Георгиевич Шибанов», — говорится в сообщении. В последний раз он вышел на сцену в день своего рождения — 14 сентября. Тогда Шибанов исполнил роль Кучумова в спектакле «Бешеные деньги». С этой же постановкой артист должен был выступить 21 сентября в Краснодаре, но во время поездки у него остановилось сердце. Дата и место прощания с Шибановым будет озвучена позднее.

Актер снимался в картинах уральского режиссера Алексея Балабанова «Брат», «Про уродов и людей». Также Шибанова можно было увидеть в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия».