Александр Лукашенко случайно назвал Украину российским регионом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассмешил зал во время выступления на втором форуме регионов Белоруссии и Украины, когда случайно назвал мероприятие «площадкой регионов России».
Украинский президент Владимир Зеленский тут же поправил коллегу: «Украины, Александр Григорьевич». Лукашенко схватился за сердце и ответил: «Я уже испугался, неужели я „Владимир Владимирович“ сказал». Зеленский добавил: «Слава богу, нет». Диалог лидеров рассмешил присутствующих, отмечают «Дни.ру».
Второй форум регионов Украины и Белоруссии проходит при участии президентов 3—4 октября в украинском Житомире, пишет телеканал 360. Зеленский заявил, что между странами нет границ, а украинцы и белорусы с легкостью понимают языки друг друга, передает