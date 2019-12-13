Полпред Цуканов назвал уральских чиновников ленивыми

Николай Цуканов назвал уральские регионы слишком самодостаточными для грантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов заявил, что уральские чиновники и общественники участвуют в федеральных грантовых программах не так активно, как другие регионы, из-за «ленивости».

«Почему так мало заявок? Потому что, кроме Кургана, никто не нуждается в финансах, потому что [на Урале] самодостаточные регионы. Лениво подавать заявки и потом отчитываться за них, тем более суммы незначительные. Могу ошибаться, но мне так кажется», — заявил Николай Цуканов.

Ремарка полпреда прозвучала после заявления руководителя департамента регионального развития Фонда президентских грантов Натальи Алиевой. Она сообщила, что ряд уральских регионов не продвигает заявки на получение грантов для НКО. «Например, Общественная палата Тюменской области и органы исполнительной власти Свердловской области не подключились к нам в этом году. Надеемся, что это произойдет в 2020 году», — сказала она.