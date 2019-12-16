В Киеве придумали способ вернуть Донбасс Украине

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Концерт-реквием, посвященный 22 июня. Донецк, донецкая республика, флаг днр
По словам депутата, Киеву нужно признать события, которые послужили причиной образования ЛНР и ДНРФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война на Украине

В Верховной Раде озвучили единственный способ уладить конфликт между Киевом, ДНР и ЛНР и вернуть бунтующие области в состав Украины. Точкой зрения по этому вопросу поделился депутат Ренат Кузьмин.

«Как отметил депутат, необходимо признать, что провозглашение ДНР и ЛНР послужило реакцией на антиконституционный захват власти в столице страны в феврале 2014 года», — пишут argumenti.ru.

По мнению политика, Киеву нужно дать правовую оценку событиям на Майдане. Кузьмин уверен, что благодаря этому у республик появится возможность самораспуститься и вернуться в состав Украины без каких-либо дополнительных условий.

Ранее «URA.RU» писало об изменениях, которые могут произойти в будущих встречах в «нормандском формате». О необходимости участия представителей ДНР и ЛНР во встречах «нормандской четверки» заявил член Парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Оэмэ. По его словам, уже в начале 2020 года он выступит с такой инициативой. Идею уже успели поддержать представители ДНР и ЛНР, а также российские политики.

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Политика
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