В Киеве придумали способ вернуть Донбасс Украине

В Верховной Раде озвучили единственный способ уладить конфликт между Киевом, ДНР и ЛНР и вернуть бунтующие области в состав Украины. Точкой зрения по этому вопросу поделился депутат Ренат Кузьмин.
«Как отметил депутат, необходимо признать, что провозглашение ДНР и ЛНР послужило реакцией на антиконституционный захват власти в столице страны в феврале 2014 года», — пишут argumenti.ru.
По мнению политика, Киеву нужно дать правовую оценку событиям на Майдане. Кузьмин уверен, что благодаря этому у республик появится возможность самораспуститься и вернуться в состав Украины без каких-либо дополнительных условий.
Ранее «URA.RU» писало об изменениях, которые могут произойти в будущих встречах в «нормандском формате». О необходимости участия представителей ДНР и ЛНР во встречах «нормандской четверки» заявил член Парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Оэмэ. По его словам, уже в начале 2020 года он выступит с такой инициативой. Идею уже успели поддержать представители ДНР и ЛНР, а также российские политики.