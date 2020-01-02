Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, экс-глава государства хочет расколоть страну.
«На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию», — написала Поклонская в своем telegram-канале. Она добавила, что бывший президент Украины не может смириться с тем, что он теперь на «свалке истории».
Поклонская заявила, что поздравление нынешнего президента Украины Владимира Зеленского ей понравилось. По ее словам, ей впервые было не стыдно за лидера страны, так как «не было очередных сказок про НАТО и агрессора».
Перед наступлением 2020 года украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» транслировали новогоднее обращение бывшего президента страны Петра Порошенко. Запись с поздравлением действующего главы государства Владимира Зеленского была пущена в эфир только после полуночи, передает «