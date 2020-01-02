Поклонская заявила, что Порошенко не может смириться с тем, что его место на «свалке истории» Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, экс-глава государства хочет расколоть страну.

«На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию», — написала Поклонская в своем telegram-канале. Она добавила, что бывший президент Украины не может смириться с тем, что он теперь на «свалке истории».

Поклонская заявила, что поздравление нынешнего президента Украины Владимира Зеленского ей понравилось. По ее словам, ей впервые было не стыдно за лидера страны, так как «не было очередных сказок про НАТО и агрессора».