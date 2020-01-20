Украина заявила о готовности к возвращению Донбасса силой

Украинская армия должна быть готова к силовому возвращению контроля над Донбассом. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.
«Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса», — рассказал в интервью информагентству УНИАН Кривонос, уточнив, что это будет связано с соответствующим политическим решением. Возможность реализации такого сценария зависит от работы политиков на уровне поддержки других государств. При этом, по словам Кривоноса, речь идет не о захвате, а об освобождении своих земель. Также замсекретаря СНБО заявил, что до принятия этого решения необходимо провести комплекс мероприятий — усилить санкций в отношении России, создать надежную систему территориальной обороны на Украине и усилить украинскую армию.
Военный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. В январе глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что рассчитывает на прогресс в урегулировании этого конфликта в 2020 году, передает RT. До этого в Министерстве иностранных дел России заявили о том, что новое руководство Украины, пришедшее к власти в 2019 году, пока не спешит с реализацией замыслов по прекращению войны на юго-востоке страны.