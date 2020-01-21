Одобрить законопроект готовы уже в первом чтении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все фракции Госдумы, кроме КПРФ, намерены поддержать законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы поддержим внесенные президентом поправки в первом чтении», — цитирует агентство главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

В других фракциях также выразили готовность одобрить законопроект. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) заявил, что фракция намерена поддержать проект закона о поправках в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным. В «Справедливой России» также намерены поддержать проект нормативного акта — об этом заявил замглавы фракции Михаил Емельянов.

При этом в КПРФ пока что не присоединились к остальным фракциям и не заявили о своей поддержке. Первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников заявил, что позиция коммунистов по этому вопросу будет определена позднее на заседании фракции.

Во вторник в Госдуме проведут заседание, на котором обсудят предложения профильного комитета о президентском законопроекте о поправках в Конституцию. Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что комитет предложит Совету думы рассмотреть законопроект о внесении поправок в Конституцию в первом чтении на заседании в четверг, 23 января.