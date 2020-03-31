«Газпромбанк» создает запасы еды для сотрудников из-за коронавируса

Рядовые работники считают, что запасы нужны на случай дефицита Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Газпромбанк» создает собственные запасы продуктов и товаров первой необходимости для своих сотрудников в период пандемии коронавируса, сообщили URA.RU источники в организации. По словам собеседников агентства, речь идет о масштабных закупках консерв, бакалеи (например, чая, гречки, макарон) и средств гигиены, в том числе туалетной бумаги.

В коллективе «Газпромбанка» обсуждается, что запасы создаются на случай дефицита продуктов в стране, рассказал URA.RU рядовой сотрудник московского офиса кредитной организации. Однако он же уточнил, что, учитывая численность работников в компании (свыше 15 тысяч человек), пока не ясно, по какому принципу будут распределяться необходимые продукты в случае необходимости.

Один из топ-менеджеров «Газпромбанка» в разговоре с URA.RU подтвердил, что организация закупает товары первой необходимости, но заверил, что ни о какой подготовке к дефициту речь не идет. «Эти продукты — экстренная помощь для сотрудников банка, которые уходят на карантин или больничный. Логика в том, что когда человек изолируется у себя дома, у него может не быть никакой еды, а сроки доставки сегодня увеличились до двух дней. Как раз на этот период сотруднику будет выделяться определенный объем продуктов», — поделился собеседник агентства.

По последним данным, общее число случаев заражения COVID-19 в России выросло до 2337. При этом больше всего их приходится на Москву — 1613. В столице и в ряде других регионов России был введен режим всеобщей самоизоляции.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Газпромбанка», там не смогли оперативно дать ответ.