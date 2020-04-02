В России из-за коронавируса упал спрос на наличные деньги

Россияне стали меньше снимать наличные средства во время нерабочей недели. Об этом заявили в пресс-службе Сбербанка.
«Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня», — цитирует представителя финансово-кредитной организации «Федеральное агентство новостей».
В первой половине текущей недели объем снятия наличных рублей снизился на 70% в офисах банка и на 28% — в банкоматах. Продажи долларов сократились на 25%. Зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что снижение спроса говорит о «сознательности населения» и более высоком уровне финансовой грамотности.
Ранее сообщалось, что самыми надежными способами сохранить деньги в кризис россияне считают покупку недвижимости, золота, а также открытие вклада в госбанке. Кроме того, распространенной формой сбережений остается хранение наличных в рублях, однако, с 2017 года доля таких людей сократилась на 6% до 15%.
Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «