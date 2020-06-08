Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

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Мария Захарова стала чрезвычайным и полномочным послом РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представителю МИД России Марии Захаровой присвоили высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующее распоряжение президента РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Присвоить дипломатический ран Чрезвычайного и Полномочного Посла директору Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой», — говорится в указе Владимира Путина.

Помимо Захаровой, новых рангов удостоились посол РФ в Монголии Искандер Азизов, директор генерального департамента МИД Сергей Бутин, посол по особым поручениям Сергей Губарев, посол РФ в Республике Куба Андрей Гуськов и посол РФ в Йеменской Республике Владимир Дедушкин.

Ранее, по информации RT, Владимир Путин наградил Марию Захарову орденом Почета за большой вклад большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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