Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

Мария Захарова стала чрезвычайным и полномочным послом РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представителю МИД России Марии Захаровой присвоили высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующее распоряжение президента РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Присвоить дипломатический ран Чрезвычайного и Полномочного Посла директору Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой», — говорится в указе Владимира Путина.

Помимо Захаровой, новых рангов удостоились посол РФ в Монголии Искандер Азизов, директор генерального департамента МИД Сергей Бутин, посол по особым поручениям Сергей Губарев, посол РФ в Республике Куба Андрей Гуськов и посол РФ в Йеменской Республике Владимир Дедушкин.

Ранее, по информации RT, Владимир Путин наградил Марию Захарову орденом Почета за большой вклад большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

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