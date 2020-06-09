08 июня 2020

Звезда фильма «Собачье сердце» Русланова попала в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад новой техники на центральной площади. Курган, скорая помошь, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
У актрисы проблемы с сердцем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве народная артистка России Нина Русланова доставлена больницу. По предварительной информации, у 74-летней актрисы проблемы с сердцем.

«В Москве госпитализировали народную артистку РФ Нину Русланову», — пишет РЕН ТВ. Отмечается, что актриса в течение недели отказывалась ехать в больницу, несмотря на то что она испытывала дискомфорт. Однако приехавшие врачи настояли на госпитализации. Планируется, что Русланова пробудет в медицинском учреждении несколько дней.

На счету Нины Руслановой более 150 ролей в фильмах сериалах. Она наиболее известна по ролям в фильмах «Собачье сердце», «Зимняя вишня» и «Марш Турецкого».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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