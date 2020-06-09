Звезда фильма «Собачье сердце» Русланова попала в больницу

У актрисы проблемы с сердцем
В Москве народная артистка России Нина Русланова доставлена больницу. По предварительной информации, у 74-летней актрисы проблемы с сердцем.
«В Москве госпитализировали народную артистку РФ Нину Русланову», — пишет РЕН ТВ. Отмечается, что актриса в течение недели отказывалась ехать в больницу, несмотря на то что она испытывала дискомфорт. Однако приехавшие врачи настояли на госпитализации. Планируется, что Русланова пробудет в медицинском учреждении несколько дней.
На счету Нины Руслановой более 150 ролей в фильмах сериалах. Она наиболее известна по ролям в фильмах «Собачье сердце», «Зимняя вишня» и «Марш Турецкого».
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