Разработчик раскрыл срок испытания вакцины от COVID на людях

В августе будут известны результаты клинических испытаний Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России начнутся испытания вакцины от коронавируса на людях до конца лета. Об этом заявил гендиректор ЗАО «Биокад» Дмитрия Морозов.

«Я надеюсь, что к середине лета — началу августа мы закончим доклинический этап разработки вакцины и приступим ко второму этапу — тестирование на добровольцах», — цитирует Морозова РИА «Новости».

Он надеется, что к концу августа уже будут известны результаты клинических испытаний, а мощности для выпуска вакцин будут развернуты к осени или началу зимы, после препарат выйдет на рынок. Морозов полагает, что вакцина будет безопасной и эффективной.

Ранее ученые заявили, что спешка при разработке вакцины от COVID-19 может привести к снижению ее качества. Из-за этого препарат не поможет остановить пандемию и будет бесполезным. Кроме этого, врачи опасаются, что вирус мутирует и станет агрессивнее. Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК. Врач-иммунолог Михаил Костинов заверил, что ученые учитывают способность вируса мутировать. Изменения в COVID-19 происходят каждые две-три недели.

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