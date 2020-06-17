Тюменцы устроили травлю курганцев в соцсетях из-за COVID-19

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15 июня в Курганской области ввели послабления условий карантина. Теперь туда можно въехать без местной прописки, но только со справкой об отсутствии COVID-19. Условия выезда остались прежними.

Узнать в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Курганской области, сколько курганцев покинули регион с начала пандемии, URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос.

Большинство тюменцев в комментариях согласились с позицией автора. «Ездил в Альменевский район. Из Тюмени пост только в Боровлянке: остановили, сказал, что [еду] транзитом в Челябинск, на обратном пути даже не тормозят», — пояснил Александр Кислицын. «Потому что в Курганской области медицина сильно разрушена и просто не справится с большим наплывом больных», — считает Александр Марков. «Я в шоке. В Курган можно попасть только со справкой. А ничего, что из Кургана ездят в Тюмень и потом едут обратно? Значит, своим можно ездить без проблем и привозить заразу?» — поинтересовалась Надежда Баженова.

«Почему Курган закрыл свои границы для всех, кто не имеет прописки в городе, а в Тюмень — пожалуйста! Половина Кургана здесь обитает!» — указал анонимный автор.

Жителей Тюмени возмутил наплыв курганцев в регион. Свое недовольство они выразили в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». В записи на эту тему тюменские пользователи заявили, что в область за время пандемии коронавируса «приехала половина Кургана».

Жители Тюменской области пишут в соцсетях, что к ним «приехала половина Кургана» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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