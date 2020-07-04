В МИД России назвали ущербной идею расширенного саммита G7

Российская сторона считает G7 отмирающим форматом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Идея проведения расширенного саммита «семерки» является ущербной, потому что те или иные вопросы сегодня невозможно обсуждать без Китая. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Так называемая расширенная семерка как идея ущербна», — приводят argumenti.ru дипломата. По его словам, в современном мире нельзя обсуждать никакие вопросы без КНР.

Дипломат также отметил, что Россия не ведет с США никаких переговоров по роли Москвы на расширенном саммите G7, пишет ТАСС. Ранее об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан. «Это довольно странное заявление, которое, мягко говоря, вызвало у нас вопросы», — сказал Рябков. Он уточнил, что эта тема высказывалась президентом США Дональдом Трампов во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, однако президент РФ на нее не отреагировал.

Рябков напомнил, что российская сторона не раз называла «семерку» отмирающим форматом. «Он все менее и менее имеет отношение к современным процессам», — сказал дипломат. Он добавил, что есть «более инклюзивные и во всех отношениях более привлекательные форматы».

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