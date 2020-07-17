Карантин лишил российских сирот права на семью

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Ранее Минпросвещения РФ заявило о вреде подарков для детей-сирот . В ведомстве отметили, что подарки и дорогие вещи от малознакомых людей формируют неверную картину мира у ребенка и формируют иждивенческую модель поведения. Ему будет сложнее адаптироваться во взрослой жизни.

В этой связи ассоциация социально ориентированных НКО Благотворительное собрание «Все вместе» обратилась к главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой официально разъяснить постановление ведомства. Они также просят подтвердить, что работа НКО и других помогающих организаций и лиц, сотрудничающих с сиротскими учреждениями, связана с их деятельностью, а значит, они могут быть туда допущены.

По ее словам, оператор банка данных о сиротах не выдает направления на знакомства кандидатов в приемные родители, ссылаясь на указы властей о противодействии коронавирусной инфекции. Уварова подчеркивает, что режим продлен до 2021 года. Получается, семейное устройство в РФ остановлено до этого срока. Кроме этого, новые правила запрещают доступ в детские дома волонтеров. Из-за этого дети оказались изолированы от внешнего мира. Эксперт отмечает, что волонтеры обычно осуществляют и внешний контроль за тем, что происходит в учреждении, но сейчас это невозможно. «Учреждения закрыты уже четыре месяца, внутри растет уровень насилия, это неизбежно, когда в одном пространстве запирают большое количество детей и подростков», — отметила Уварова.

«Банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обновлялся уже четыре месяца. Это напрямую отражается на семейном устройстве детей — оно остановлено, его нет», — цитирует « Коммерсант » президента общественной организации «Петербургские родители» Ладу Уварову.

Режим изоляции для сиротских учреждений лишает детей шансов на обретение семьи. Об этом заявили представители сразу нескольких общественных организаций со всей страны.

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