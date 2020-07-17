Карантин лишил российских сирот права на семью

Режим изоляции для сиротских учреждений лишает детей шансов на обретение семьи. Об этом заявили представители сразу нескольких общественных организаций со всей страны.
«Банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не обновлялся уже четыре месяца. Это напрямую отражается на семейном устройстве детей — оно остановлено, его нет», — цитирует «
По ее словам, оператор банка данных о сиротах не выдает направления на знакомства кандидатов в приемные родители, ссылаясь на указы властей о противодействии коронавирусной инфекции. Уварова подчеркивает, что режим продлен до 2021 года. Получается, семейное устройство в РФ остановлено до этого срока. Кроме этого, новые правила запрещают доступ в детские дома волонтеров. Из-за этого дети оказались изолированы от внешнего мира. Эксперт отмечает, что волонтеры обычно осуществляют и внешний контроль за тем, что происходит в учреждении, но сейчас это невозможно. «Учреждения закрыты уже четыре месяца, внутри растет уровень насилия, это неизбежно, когда в одном пространстве запирают большое количество детей и подростков», — отметила Уварова.
В этой связи ассоциация социально ориентированных НКО Благотворительное собрание «Все вместе» обратилась к главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой официально разъяснить постановление ведомства. Они также просят подтвердить, что работа НКО и других помогающих организаций и лиц, сотрудничающих с сиротскими учреждениями, связана с их деятельностью, а значит, они могут быть туда допущены.
Ранее Минпросвещения РФ заявило о вреде подарков для детей-сирот. В ведомстве отметили, что подарки и дорогие вещи от малознакомых людей формируют неверную картину мира у ребенка и формируют иждивенческую модель поведения. Ему будет сложнее адаптироваться во взрослой жизни.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.