Минпросвещения РФ заявило о вреде подарков для детей-сирот

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Психолог проекта «Быть рядом» Анна Серкина в беседе с изданием отметила, что подарки являются одной из самых распространенных форм помощи сиротским учреждениям, такой способ первым приходит в голову, однако это не самая актуальная потребность. Для некоторых, по ее словам, нужнее, например, лечение, поэтому волонтерам стоит уточнять в детских домах, что именно может быть полезно.

«Подарки и дорогие вещи от малознакомых людей формируют неверную картину мира у ребенка и формируют иждивенческую модель поведения. Ему будет сложнее адаптироваться во взрослой жизни», — пишет газета «Известия» со ссылкой на разработчиков методички.

Дарить детям-сиротам подарки или организовывать для них зрелищные развлечения — вредно. Об этом говорится в методических материалах Министерства просвещения России, посвященных волонтерской работе с сиротами.

Подарки от незнакомых людей формируют у детей неверную картину мира, считают в Минпросвещения Фото: Карина Ванеш © URA.RU

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