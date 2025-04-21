Экс-президент РОАД рассказал, зачем на самом деле KIA регистрирует товарный знак в РФ

Представители южнокорейской KIA на протяжении последних лет регистрируют новые товарные знаки в РФ. Это связано с необходимостью защитить свои позиции на российском рынке. Такое мнение выразил бывший президент РОАД Олег Мосеев.
«Если смотреть на регистрацию новых товарных знаков, на ее продление, то все эти годы корейцы, японцы совершенно спокойно это делали без остановки. Они понимают, что им все равно надо защищать рынок, хотя бы таким образом», — сказал Мосеев в разговоре с корреспондентом aif.ru.
Таким образом, считает Мосеев, подача заявок на регистрацию новых товарных знаков брендом KIA в России не свидетельствует о скором возобновлении продаж автомобилей этой южнокорейской марки на российском рынке. Он отмечает, что сперва южнокорейской компании нужно будет решить вопрос с правительством РФ.
Ранее стало известно, что южнокорейская компания KIA одобрила регистрацию четырех товарных знаков в России. Один из них позволит компании проектировать заводы для производства автомобилей.
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