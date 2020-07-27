С 1 августа МФЦ заработают в штатном режиме Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Оперштаб разрешил открыть МФЦ — коммунистов зарегистрировали на выборы в облдуму — решен вопрос о ремонте больницы скорой помощи в Кургане — с 3 августа поднимается плата за проезд. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

МФЦ в регионе начнут работу в обычном режиме

Многофункциональные центры в Курганской области с 1 августа начнут работать в привычном режиме. По информации оперштаба, в помещениях МФЦ будет действовать масочный режим, и нужно будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Избирком зарегистрировал кандидатов от КПРФ

Избирательная комиссия одобрила партийный список от КПРФ на выборах в облдуму. В списке значится 44 кандидата. По словам первого секретаря Курганского горкома партии Артура Пущина, все одномандатные округа закрыты. Почти все кандидаты — члены партии КПРФ, но есть и беспартийные сторонники.

Больницу скорой медицинской помощи отремонтируют

На ремонт Курганской больницы скорой медицинской помощи из федерального бюджета выделено 200 млн рублей. Будет отремонтирована операционная, отделение реанимации, ФГС, отделение терапии, а также заменят крышу на главном здании, пищеблоке и обновят входные группы.

В Кургане подорожает проезд на автобусе