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Самое актуальное в Курганской области на 27 июля. МФЦ заработают в обычном режиме, больницу скорой помощи отремонтируют

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, многофункциональный центр, мфц
С 1 августа МФЦ заработают в штатном режиме Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Оперштаб разрешил открыть МФЦ — коммунистов зарегистрировали на выборы в облдуму — решен вопрос о ремонте больницы скорой помощи в Кургане — с 3 августа поднимается плата за проезд. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 27 июля — в обзоре URA.RU:

МФЦ в регионе начнут работу в обычном режиме

  • Многофункциональные центры в Курганской области с 1 августа начнут работать в привычном режиме. По информации оперштаба, в помещениях МФЦ будет действовать масочный режим, и нужно будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Избирком зарегистрировал кандидатов от КПРФ

  • Избирательная комиссия одобрила партийный список от КПРФ на выборах в облдуму. В списке значится 44 кандидата. По словам первого секретаря Курганского горкома партии Артура Пущина, все одномандатные округа закрыты. Почти все кандидаты — члены партии КПРФ, но есть и беспартийные сторонники.

Больницу скорой медицинской помощи отремонтируют

  • На ремонт Курганской больницы скорой медицинской помощи из федерального бюджета выделено 200 млн рублей. Будет отремонтирована операционная, отделение реанимации, ФГС, отделение терапии, а также заменят крышу на главном здании, пищеблоке и обновят входные группы.

В Кургане подорожает проезд на автобусе

  • С 3 августа до 25 рублей повышается стоимость проезда на автобусах № 330 в Кургане. Это уже второе транспортное предприятие, которое объявляет об увеличении цены проезда на общественном транспорте. Ранее стоимость поездки в автобусе № 328 также повысили до 25 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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