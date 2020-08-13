Миллиардер призывает создать Комитет спасения Белоруссии

Александр Лукашенко должен сесть с оппонентами за стол переговоров, считает владелец крупной белорусской компании Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Основной владелец и председатель совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии. Он обратился к президенту страны Александру Лукашенку немедленно начать переговоры с оппонентами.

«От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе — и не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности» — говорится в обращении Мазепина, которое распространяет пресс-служба «Уралхима».Текст заявления приводит РБК.

Мазепин в обращении подчеркнул, что переговоры — это единственная возможность урегулировать ситуацию в стране и она не должна быть упущена. Миллиардер считает, что политики, бизнесмены и представители интеллигенции страны должны объединиться для создания Комитета национального спасения. По его мнению, этот орган от имени жителей страны сможет «разговаривать с властью на равных».

Кроме того, бизнесмен адресовал свое обращение и к российским властям, призвав их не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии. «Чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы», — отметил Мазепин.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, по официальным данным ЦИК около 80% голосов набрал действующий глава республики Лукашенко. После этого в стране начались протесты, жестоко подавляющиеся силовиками с помощью резиновых пуль, дубинок и гранат. Сам Лукашенко называл выборы праздником, а протестующих — наркоманами и безработными.

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