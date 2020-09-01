Россия запросила у Германии результаты анализов Навального

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Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Генпрокуратура РФ просит Германию предоставить информацию о лечении и результатах анализов Алексея Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Генеральная прокуратура России направила в Минюст Германии запрос с просьбой предоставить данные о лечении блогера Алексея Навального, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и другие вещества. Об этом журналистам рассказал близкий к надзорному ведомству источник.

В запросе говорится, что проверочные мероприятия обстоятельств госпитализации Навального проводились с 20 августа. Эксперты в ходе осмотров изъяли больше 100 предметов для проведения исследований, а также записи с камер видеонаблюдения. По итогу было назначено более 20 криминалистических экспертиз, три из которых уже завершены. Умышленные действия, совершенные третьими лицам, установлены не были, отметили в прокуратуре.

«В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие лекарства применяются в ходе лечения политика, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite», — пишет РБК. Кроме того, в приложении к запросу транспортная полиция просить прояснить, имеется ли заключение судмедэкспертов о проведенном анализе по выявленным в организме блогера наркотическим, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществам, а также веществам из группы ингибиторов холинэстеразы. Официальных подтверждений информации о направленном в Германию официальном запросе нет.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Там он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику Charite.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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