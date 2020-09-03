Приговор бывшему замгубернатора области Роману Ванюкову оставили без изменений
В селе Мальцево достроят детский сад — верующих призвали не посещать монастырь — суд не допустил до выборов двух кандидатов — приговор бывшему замгубернатора оставили без изменений. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:
В Курганском селе достроят детсад
- В сентябре начнется закупка оборудования в детский сад в селе Мальцево, где планируется открыть бассейн, что делает это учреждение уникальным.
Курганских верующих попросили не посещать опальный монастырь
- Паломников из Кургана просят не посещать Среднеуральский монастырь скандального отца Сергия. Письмо с такой просьбой отправил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Суды не допустили до выборов двух кандидатов
- Второй апелляционный суд отказался восстанавливать на выборах в Курганскую областную думу бывшего сотрудника регионального департамента строительства Александра Клочкова.
- Также облсуд отменил решение районного суда, который позволил бывшему спикеру гордумы Шадринска Анатолию Черных участвовать на выборах в гордуму.
Приговор Ванюкову оставили без изменений
- Приговор бывшему замгубернатора области Роману Ванюкову, которого признали виновным во взятках, оставили без изменения. Об этом сообщили 3 сентября в Курганском областном суде.
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