03 сентября 2020
02 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 4 сентября. Кандидатов в депутаты не допустили до выборов, в селе достроят детсад

© Служба новостей «URA.RU»
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Ванюков , ванюков роман
Приговор бывшему замгубернатора области Роману Ванюкову оставили без изменений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Мальцево достроят детский сад — верующих призвали не посещать монастырь — суд не допустил до выборов двух кандидатов — приговор бывшему замгубернатора оставили без изменений. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 4 сентября — в обзоре URA.RU:

В Курганском селе достроят детсад

Курганских верующих попросили не посещать опальный монастырь

Суды не допустили до выборов двух кандидатов

Приговор Ванюкову оставили без изменений

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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